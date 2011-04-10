Музей изобразительных искусств готовится ко дню рожденья Беллы Ахмадулиной

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10 апреля 2011, 14:11 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Вечер памяти Беллы Ахмадуллиной состоится в Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина в понедельник, 11 апреля.

"В 19:00 в Итальянском дворике ГМИИ пройдет вечер памяти "Посвящение Белле Ахмадулиной". В программе вечера - стихотворения поэтессы в исполнении Марины Нееловой, Ольги Остроумовой и Елены Прокловой", - сообщает пресс-служба музея.

На вечере будет представлена выставка фотопортретов Ахмадуллиной, выполненных Юрием Ростом. Также будут показаны кадры из кинохроники, на которых она читает свои стихи, картины Бориса Мессерера и фрагменты из книги воспоминаний, которая должна вскоре выйти в свет. В заключение прозвучат три пьесы Роберта Шумана для виолончели - любимого музыкального инструмента поэтессы, в исполнении Натальи Гутман.

10 апреля Ахмадуллиной исполнилось бы 74 года.