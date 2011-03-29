Родные, поклонники и друзья-музыканты простились с Александром Барыкиным -ВИДЕО

В Москве на Троекуровском кладбище сегодня похоронили музыканта, певца, композитора, гитариста Александра Барыкина. Утром на церемонию прощания в Театр Эстрады 29 марта пришли близкие и коллеги музыканта, в том числе Лев Лещенко, Александр Буйнов, Лолита Милявская, Николай Расторгуев.

При прощании с автором известных хитов Лолита сказала: "Ты не давал спать мне в три, четыре ночи, присылая смс-ки со своими стихами. Подруга певца думает, что "Саня умер от одиночества, потому что не нашел того человека, которому он смог бы посвящать свои мысли".

Народный артист РСФСР Лев Лещенко сказал, что таких артистов как Александр Барыкин очень мало в России, он как бы соединил несколько поколений. По словам Николая Расторгуева, Барыкин был непревзойденной звездой, написал множество песен, которые у всех на слуху и останутся в памяти на долгие десятилетия, передает РИА Новости. На гражданскую панихиду проститься с Барыкиным пришли и множество его поклонников.

В Театр эстрады, где состоялась гражданская панихида по Александру Александровичу, не пришла лишь Нелли — вдова Барыкина. Он посвящал ей свои песни и любил до последних дней. Как передает Life News, последняя супруга Барыкина появилась лишь на отпевании Александра в часовне Галины Мученицы при Троекуровском кладбище.

Александр Барыкин скончался 26 марта в Оренбурге в результате обширного инфаркта.