Полотно "Дама с единорогом" кисти Рафаэля привезено в Москву
20 марта 2011, 16:42 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В здании итальянского посольства в Москве накануне прошла встреча министра культуры РФ Александра Авдеева, министра науки и образования Италии Мариястеллы Джельмини и итальянского посла Антонио Дзанарди-Ланди. Встреча прошла в рамках программы "Год итальянской культуры и итальянского языка в России".
Открытие "Года Италии в России" ознаменовало полотно "Дама с единорогом" кисти великого художника итальянского Возрождения Рафаэля Санти, привезенная в Москву.
"Дама с единорогом" останется в зале итальянского посольства до будущей субботы, после картина будет перенесена в здание ГМИИ им. Пушкина на Волхонке.