В здании итальянского посольства в Москве накануне прошла встреча министра культуры РФ Александра Авдеева, министра науки и образования Италии Мариястеллы Джельмини и итальянского посла Антонио Дзанарди-Ланди. Встреча прошла в рамках программы "Год итальянской культуры и итальянского языка в России".

Открытие "Года Италии в России" ознаменовало полотно "Дама с единорогом" кисти великого художника итальянского Возрождения Рафаэля Санти, привезенная в Москву.

"Дама с единорогом" останется в зале итальянского посольства до будущей субботы, после картина будет перенесена в здание ГМИИ им. Пушкина на Волхонке.