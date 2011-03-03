На днях в Театре Киноактера прошла Торжественная Церемония вручения Первой Российской Премии «Золотой Носорог» за лучшие телесериалы. Ее организовали Юлия Морозова, «Creative Business Agency» (CBAgency) и Татьяна Огородникова, «Гамма-продакшн».

Премия вручалась в 46 номинациях в 6 категориях. В категории лучший телевизионный сериал (до 32 серий) победил сериал «Исаев», а лучшей режиссерской работой стала работа группы режиссеров фильма «Черчилль». За этот же фильм Александр Ильин получил награду за главную мужскую роль.

В категории «Лучшая теленовелла (больше 32 серий)» скандально известный сериал «Школа» взял награды сразу в 3 номинациях: лучший оператор-постановщик, лучший телесериал и лучший кастинг. Исполнитель одной из главных мужских ролей Алексей Литвиненко отметил, что многие готовы были оторвать им руки за эту работу, а не награждать, поэтому им особенно приятно получать эти награды. По признанию Валерии Гай-Германики, она шокирована, что такое кино как сериал «Школа» смогло получить признание в виде этой премии. 1 марта у Валерии Гай-Германики – день рождения, и статуэтки «Золотого носорога» стали отличным подарком в этот день.









Ситком «Интерны» победил сразу в 3 самых важных номинациях в категории «Лучшая ситуационная комедия» – лучшая женская роль (Светлана Доронина), лучшая мужская роль (Иван Охлобыстин) и лучший ситком.

В категории «Лучший телевизионный фильм» премию за лучшую главную мужскую роль в фильме «Снайпер. Оружие возмездия» получил Дмитрий Певцов. Статуэтка «Золотого носорога» за лучшую главную женскую роль в категории «Лучший телевизионный фильм» досталась Екатерине Гусевой в фильме «Если бы я тебя любил…».

«Открою вам один секрет – изначально наш фильм должен был называться «Если бы я тебя любила…», но Владимир Вдовиченко так прекрасно сыграл свою роль, что режиссер решил переименовать фильм в «Если бы я тебя любил…», - сказала Екатерина Гусева. - Поэтому эту замечательную награду я внутренне разделяю с замечательным актером и моим партнером по этому фильму Владимиром Вдовиченко».

Павлу Лунгину, Карену Шахназарову, Борису Грачевскому, Вере Глаголевой, Дмитрию Астрахану, Александру Стриженову и другим членам жюри особенно сложно было выбрать победителя в номинации «Лучший режиссер телевизионного фильма». В итоге награда ушла Сергею Соколюку за «Синдром феникса», который был признан и лучшим фильмом в категории до 4 серий.

Премию за лучшую главную мужскую роль за работу в телесериале «Котовский» посмертно получил Владислав Галкин, ушедший из жизни год назад. Когда на сцену за статуэткой Золотого носорога поднялся отец Владислава Борис Сергеевич Галкин, зал стоя почтил память его сына.















«Владислава и меня вы знаете, а вот мать его не знаете. Благодаря ее усидчивости и трепетному сердцу Влад стал таким большим артистом, - сказал Борис Сергеевич Галкин. - К сожалению, она сегодня не смогла прийти. Буквально через несколько минут премия будет в руках Елены, и я знаю, что душа Владислава возрадуется».