В Петербурге назвали лауреатов телевизионной премии ТЭФИ

Лауреаты телевизионной премии ТЭФИ в категории "Лица" названы в Петербурге. Победа во всех четырех информационных номинациях досталась телеканалу «РЕН».

Александр Гордон победил в номинации "Ведущий ток-шоу". Лучшим интервьюером названы Юлия Мучник, лучшим репортером Леонид Канфер (телекомпания РЕН-ТВ), специальным призом телеакадемиков удостоен "Подстрочник".

Как сообщает корреспондент радиостанции «Эхо Москвы», две статуэтки получила ведущая Марианна Максимовская.

Церемония вручения, которая проходит в Петербурге, началась со скандала - создатели фильма «Подстрочник» отказались от «Бронзового Орфея» за вклад в развитие телевидения, объяснив это тем, что некоторые члены жюри премии, по их словам, на протяжении 11 лет не давали зрителям увидеть эту картину.