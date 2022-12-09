Полковнику Мертвищеву, попросившему у военкома стиральную машинку за свое покровительство, предъявили обвинение в коррупции

Аргументы Недели → Криминал 13+

9 декабря 2022, 12:32 Ксения Калуга Источник: Коммерсантъ

Фото: Unsplash.com

Сотрудник главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба (ГОМУ ГШ) вооруженных сил Иван Мертвищев был арестован по обвинению в получении взятки.

Напомним, что он потребовал стиральную машинку стоимостью не менее 70 тысяч за проверку осеннего призыва. Мужчина признал свою вину и не стал обжаловать избранную ему меру пресечения. Однако Мертвищев уверяет, что получил технику в результате мошенничества.

Если следствие согласится с этим, то полковнику дадут срок поменьше. Возможно дело обойдется штрафом.

Мертвищев и его защита рассчитывают, что так это и произойдет. Полковник впервые привлекается к уголовной ответственности, а это значит, что уголовное преследование вполне может закончиться штрафом.