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Полковник Мертвищев захотел стиральную машинку за проверку набора призывников

, 13:10 Источник: Коммерсантъ

Полковник Мертвищев захотел стиральную машинку за проверку набора призывников
Фото: unsplash.com

Полковник Иван Мертвищев потребовал от военкома стиральную машинку стоимостью не менее 70 тысяч за проверку осеннего призыва. Мужчину задержали. Он признал свою вину и находится сейчас под домашним арестом.

Сотрудник главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба вооруженных сил полковник Иван Мертвищев должен был проверить Объединенный военный комиссариат в Западном административном округе Москвы. Однако за неделю до проверки он связался с военным комиссаром ОВК и намекнул, что найдёт к чему придраться. И чтобы решить проблему, нужно принести ему стиральную машинку стоимостью не менее 70 тысяч.

Военный комиссар, в свою очередь, сделал вид, что согласился, а после разговора с Мертвищевым обратился в ФСБ. Стиральную машинку приобрели, и при получении полковника задержали.

235-й гарнизонный военный суд Москвы отправил его под домашний арест на два месяца. В Следственном комитете завели на Мертвищева уголовное дело о получении взятки.

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