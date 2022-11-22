Полковник Мертвищев захотел стиральную машинку за проверку набора призывников

Полковник Иван Мертвищев потребовал от военкома стиральную машинку стоимостью не менее 70 тысяч за проверку осеннего призыва. Мужчину задержали. Он признал свою вину и находится сейчас под домашним арестом.
Сотрудник главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба вооруженных сил полковник Иван Мертвищев должен был проверить Объединенный военный комиссариат в Западном административном округе Москвы. Однако за неделю до проверки он связался с военным комиссаром ОВК и намекнул, что найдёт к чему придраться. И чтобы решить проблему, нужно принести ему стиральную машинку стоимостью не менее 70 тысяч.
Военный комиссар, в свою очередь, сделал вид, что согласился, а после разговора с Мертвищевым обратился в ФСБ. Стиральную машинку приобрели, и при получении полковника задержали.
235-й гарнизонный военный суд Москвы отправил его под домашний арест на два месяца. В Следственном комитете завели на Мертвищева уголовное дело о получении взятки.