Полковник Генштаба Мертвищев пытался отстирать репутацию за счёт военкома

Столичный 235-й гарнизонный суд назначил полковнику Ивану Мертвищеву из управления Генштаба домашний арест. Такое наказание он получил на 2 месяца, пока будет длиться разбирательство по делу о вымогательстве взятки у военкома московского района Раменки, где полковник стал обвиняемым.
С началом осеннего призыва Мертвищев запланировал проверки, и в первую очередь хотел посетить военный комиссариат, объединяющий сразу несколько районов Москвы. Незадолго до проверки полковник уведомил военкома Раменок о своём приезде и отметил, что набор призывников недостаточен, а потому придираться он планирует серьёзно. Мертвищев упомянул, что результаты, выданные им, плохо повлияют на статус всего ведомства и карьеру военкома. Но добавил, что получить хорошие характеристики можно за стиральную машину. И стоить она будет не менее 70 тыс. рублей.
Военком пообещал купить технику, но сообщил о вымогательстве в ФСБ, где на сигнал сразу отреагировали. Мертвищев был задержан прямо в момент получения стиральной машины, которую сам и выбирал.
СК будет проводить разбирательства дела по факту вымогательства взятки, то есть по ч.5 ст. 290 УК РФ. Мертвищев вину признал.
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