В России увеличилось количество преступлений против детей

Аргументы Недели → Криминал 13+

9 декабря 2021, 15:08

За первые шесть месяцев 2021 года в отношении несовершеннолетних было совершено более 6,5 тысячи преступлений. За аналогичный период прошло года было 5,8 тысячи случаев.



Количество правонарушений против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних за последнее десятилетие увеличилось в несколько раз. 47% из них - в отношении детей, не достигших 14 летнего возраста. Тенденция к увеличению стремительно набирает обороты.



Несовершеннолетние чаще стали совершать самоубийства. За полгода было зарегистрировано более 3 тысяч попыток суицида среди. Это на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Эксперты полагают, что негативное влияние на подрастающее поколение оказывает контент в Интернете.



Дети легковозбудимы, тревожны и гиперактивны. Это является основой подросткового бунта. Преступники, расстрелявшие учеников в Казани и Перми не справились с проблемами подросткового возраста. Непрожитые моменты они выплеснули на общество. Дети должны быть отвлечены от всех преступлений полезной занятостью. У них должно быть пространство для проведения досуга. Эксперты всё чаще напоминают об опыте советского периода, когда все дети были заняты в кружках, секциях.





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