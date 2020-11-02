Стала известна последняя просьба убитого волгоградца из-за конфликта в чате
2 ноября 2020, 23:01[ «Аргументы Недели» ]Источник: v1.ru
Коллега Романа Гребенюка Светлана рассказала журналистам, что в день, когда мужчину избили, ему начали звонить с угрозами и настаивать на встрече. Он решил, что надо идти, иначе все равно где-нибудь подкараулят.
Просьбой Романа было снимать все происходящее на камеру, так как в дальнейшем эти записи могут пригодиться.
Светлана также рассказала, что Роман не ожидал от приехавшего мужчины, что тот начнет его бить.
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