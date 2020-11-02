Стала известна последняя просьба убитого волгоградца из-за конфликта в чате

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2 ноября 2020, 23:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: v1.ru

убийство в Волгограде, фото: /v1.ru

Коллега Романа Гребенюка Светлана рассказала журналистам, что в день, когда мужчину избили, ему начали звонить с угрозами и настаивать на встрече. Он решил, что надо идти, иначе все равно где-нибудь подкараулят.

Просьбой Романа было снимать все происходящее на камеру, так как в дальнейшем эти записи могут пригодиться.

Светлана также рассказала, что Роман не ожидал от приехавшего мужчины, что тот начнет его бить.

Армянская община Волгограда прокомментировала убийство из-за ссоры в родительском чате. Ургант извинился за шутку об убитом в драке жителе Волгограда.