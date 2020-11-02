Ургант извинился за шутку об убитом в драке жителе Волгограда

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2 ноября 2020, 20:37 [ «Аргументы Недели» ]

Иван Ургант, фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Телеведущий Иван Ургант позвонил семье погибшего из-за переписки в родительском чате волгоградца и принес свои извинения за шутку, прозвучавшую в эфире передачи "Вечерний Ургант".

Ургант, прочитав заголовок новости "Жителя Волгограда избили из-за конфликта в родительском чате", иронично отметил, что это "здорово, очень хорошо", потому что это означает, что "«люди начали возвращаться из онлайна в оффлайн". Иван тогда не был полностью осведомлен о ситуации и не знал, что она закончилась столь трагическим образом. Он позвонил сестре погибшего и извинился, отметив, что готов принести через СМИ все необходимые извинения в адрес семьи.

"Это идиотская ошибка, но ошибка исключительно по нашей вине. И естественно, подобных вещей мы не просто не хотим допускать – мы считаем непозволительным шутить над человеческой жизнью, здоровьем и такой трагической ситуацией, и хотели бы, чтобы те люди, которые виноваты в этом, понесли максимальное наказание", - сказал Ургант в интервью КП.

Армянская община Волгограда прокомментировала убийство из-за ссоры в родительском чате.