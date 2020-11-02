Задержан подозреваемый в убийстве бизнесмена Маругова

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2 ноября 2020, 18:50 [ «Аргументы Недели» ]

арест, фото: pixabay.com

Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из подозреваемых в убийстве владельца "Мясной империи" Владимира Маругова в Истре. Он является уроженцем среднеазиатской страны 1971 года рождения.

Соучастника преступления продолжают искать.

Маругов - владелец нескольких колбасных заводов. Он был застрелен из арбалета в собственной бане во время разбойного нападения неизвестных в масках. Опубликовано видео с места убийства в Московской области.