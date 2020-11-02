Задержан подозреваемый в убийстве бизнесмена Маругова
2 ноября 2020, 18:50[ «Аргументы Недели» ]
Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из подозреваемых в убийстве владельца "Мясной империи" Владимира Маругова в Истре. Он является уроженцем среднеазиатской страны 1971 года рождения.
Соучастника преступления продолжают искать.
Маругов - владелец нескольких колбасных заводов. Он был застрелен из арбалета в собственной бане во время разбойного нападения неизвестных в масках. Опубликовано видео с места убийства в Московской области.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.