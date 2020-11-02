В Подмосковье застрелили из арбалета известного бизнесмена - владельца колбасных заводов Маругова
2 ноября 2020, 10:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: РЕН ТВ
Минувшей ночью неизвестные застрелили из арбалета «колбасного короля» Владимира Маругова в Московской области. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источник в понедельник, 2 ноября.
По данным РЕН ТВ, злоумышленники напали на Маругова в бане. Отмечается, что вместе с бизнесменом находилась женщина, предположительно супруга. Ее связали веревкой, но ей удалось освободиться, вылезти в окно и вызвать полицию.
После совершения преступления напавшим удалось скрыться в лесу. По некоторым данным, подозреваемым является бывший сотрудник Маругова.
Напомним, что в июле 2019 года в Москве ночью на мотоцикле разбился сын Маругова. Мужчине было 25 лет.
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