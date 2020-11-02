Известны подробности убийства в Подмосковье владельца колбасных заводов Маругова

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2 ноября 2020, 12:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

полицейская машина, фото: pixabay.com

СМИ опубликовали видео с места убийства в Московской области владельца колбасных заводов Владимира Маругова. Сотрудники правоохранительных органов ведут розыск преступников.

На опубликованных кадрах запечатлён частный дом Маругова, на территории находятся полицейские и мать погибшего – она отказалась общаться с журналистами.

Известно, что преступники забрались домой к бизнесмену и застали его в бане, где он отдыхал с женщиной, предполагаемой супругой. Прибывшие полицейские обнаружили труп Маругова с ранением грудной клетки.

Криминалисты изъяли с места преступления арбалет, из которого был застрелен предприниматель. Злоумышленники скрылись с места происшествия на автомобиле, позже его нашли на территории Истринского городского округа. Возбуждено уголовное дело об убийстве.