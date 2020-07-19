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В лесу недалеко от Сергиева Посада грибники нашли тело женщины

, 12:52 [ «Аргументы Недели» ]

В лесу недалеко от Сергиева Посада грибники нашли тело женщины
лес, фото: Роман Денисов, globallookpress.com

В Московской области в лесу недалеко от Сергиева Посада грибники нашли тело женщины в чемодане.  Представители подмоскового управления Следственного комитета РФ подтвердили информацию о том, что чемодан с телом пожилой женщины нашли грибники в лесополосе недалеко от железнодорожной платформы Радонеж.

Останки найдены в лесу около деревни Абрамцево недалеко от Сергиева Посада, сообщалось изначально. В полиции уточнили, что труп был обнаружен в субботу, 18 июля. По данному факту СК возбудил уголовное дело об убийстве. Сейчас личность женщины и обстоятельства ее гибели устанавливаются. Назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы, которые помогут установить личность погибшей.

В Подмосковье 15 июля грибники нашли останки неизвестного человека в лесном массиве, расположенном в Домодедовском городском округе. В минувшее воскресенье, 12 июля, рядом с городом Ступино грибники в поле обнаружили человеческий череп. Об этом также сообщали подмосковные следователи. По этому факту ведется доследственная проверка.

В минувшую субботу в одном из номеров гостиницы «Петр I» на улице Неглинной в центре Москвы было найдено тело психиатра и сексолога Анны Амбарцумян. Девушке было 26 лет. Проводится расследование.

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