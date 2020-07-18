Известная блогерша, называвшая себя врачом-психиатром, найдена мертвой в отеле

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18 июля 2020, 17:57 [ «Аргументы Недели» ]

Анна Амбарцумян, фото: .instagram.com/annaambqueen7

В номере элитного отеля в центре Москвы найдена мертвой Анна Амбарцумян - блогер, экстрасенс, сексолог и участница популярных теле-шоу. Анне было 27 лет. Она является крестной внучкой знаменитой актрисы Алисы Фрейндлих.

В Instagram Амбарцумян себя называла Королевой, врачом-психиатром. "Учти, всяк сюда входящий, королева - я, не ты", - запись в шапке профиля Анны. "Ношу то, что хочу, и фотографируюсь тоже так, как Мне угодно. Я не ставлю ни во что всех рабов, которые возмущённо обсуждают в негативном ключе Мои наряды и фотографии, ссылаясь на наличие у Меня красного диплома. Да, врач. Да, высшее медицинское образование. Да, окончена ординатура с красным дипломом. Я горжусь Собой и являюсь Свободной и Независимой Личностью, для которой ваш жалкий рабский лепет - это повод посмеяться. Пока вы там бьётесь в истериках, Я не становлюсь менее успешна ВО ВСЕХ жизненных аспектах", - отвечала девушка на критику в Instagram.

Последняя запись девушки была сделана три дня назад, она выложила фото со встречи с Аскольдом Запашным, - сообщает "МК".

Анна Амбарцумян умерла за несколько часов до того, как ее обнаружили горничная, - сообщает "Комсомольская правда".

Среди клиентов Анны Амбарцумян были очень богатые мужчины. Ее услуги стоили от 2500 рублей до 500 тысяч. Девушка говорила, что может помочь привлечь деньги с помощью заклятий.

По данным РЕН-ТВ, в пятницу, 17 июля, полицию вызвал начальник службы безопасности отеля. На место выехал наряд. Эксперты осмотрели тело блогерши, никаких явных признаков насильственной смерти не было обнаружено. В номере отеля найдены обезболивающие таблетки, которые в аптеках продаются без всякого рецепта.

Труп отправлен в морг. Причину гибели девушки предстоит установить судмедэкспертам.