В подмосковном лесу около Домодедово грибники нашли останки неизвестного человека
16 июля 2020, 16:16[ «Аргументы Недели» ]Источник: СКР
В Подмосковье в среду, 15 июля, грибники нашли останки неизвестного человека в лесном массиве, расположенном в Домодедовском городском округе. Люди, обнаружившие человеческие кости, сообщили о страшной находке в правоохранительные органы.
Следственным отделом по городу Домодедово ГСУ СК России по Московской области организованно проведение доследственной проверки. Сейчас следователями проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, принимаются меры по установлению личности человека, выясняются обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В минувшее воскресенье, 12 июля, рядом с городом Ступино грибники в поле обнаружили человеческий череп. Об этом также сообщали подмосковные следователи. По этому факте ведется доследственная проверка.
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