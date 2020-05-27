Оказавшийся заложником при захвате банка рассказал подробности происходившего

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27 мая 2020, 21:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press, Альфа банк, захват

Как рассказал Фёдор Пименов, оказавшийся в заложниках во время захвата отделения Альфа-банка на Земляном Валу в столице, происходившее в тот момент напоминало голливудский триллер.

Страха не было, Федор считает, что то, что он остался один на один с захватчиком, даже хорошо, поскольку так было проще начать общаться с мужчиной и понять, что он вообще хочет. Пименов подумывал дать ему бутылкой вина по голове, как-то обезвредить, но сделать это ему не позволила консультант.. сообщив правила поведения в такой ситуации.

Полиция, по его словам, действовала четко, быстро. "Подошли сзади, быстро его положили, потом аккуратно отвели меня в сторону, чтобы разъединить двух людей, посмотрели, бомба это или нет. Всё прошло успешно", — подчеркнул Пименов.

Бывший заложник дал совет тем, кто, ни дай бог, окажется в аналогичном положении. Главное, не паниковать, сохранять хладнокровие, попытаться говорить с захватчиком.

Установлена личность захватившего отделение отделение «Альфа-банка» на Земляном валу в Москве мужчины. Захватчика зовут Алексей Барышников, он россиянин. Барышников - зоозащитник, ему 34 года. Для него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 23 июля.