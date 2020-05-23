Установлена личность захватившего отделение банка в Москве мужчины

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23 мая 2020, 18:48 [ «Аргументы Недели» ]

наручники, фото: pixabay.com

Установлена личность захватившего отделение отделение «Альфа-банка» на Земляном валу в Москве мужчины. Захватчика зовут Алексей Барышников, он россиянин. Барышников - уроженец Нижневартовска, зоозащитник, ему 34 года.

Ранее СМИ сообщали, что в банке взял в заложников 27-летний Федор. Известно, что Алексей приехал в столицу из другого региона. Единственным требованием Барышникова было привести телеведущую Ольгу Бузову. Об этом злоумышленник написал на листке бумаги, который прислонил к двери офиса банка.

Когда он спокойно зашел в отделение, там находились шесть человек: четыре сотрудника, один клиент и одна уборщица. Молодой человек потребовал руководство банка и заявил, что здание заминировано.

Злоумышленник сломал стул и заблокировал ножкой входную дверь. В заложниках оказался клиент банка по имени Федор. Федор, оставшись наедине с захватчиком, предложил ему выпить вина, которое у него оказалось с собой. Барышников согласился. Мужчины открыли вино и распивали алкоголь до штурма полиции, до захвата злоумышленника правоохранителями. Федор и вел прямую трансляцию инцидента в Instagram.

В рюкзаке у мужчины обнаружили складной нож и две упаковки «Доширака».