Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

Суд арестовал мужчину, который захватил заложника в московском отделении "Альфа-банка"

, 16:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Суд арестовал мужчину, который захватил заложника в московском отделении
наручники, pixabay.com

Днем в понедельник стало известно, что Хамовнический районный суд арестовал приезжего из Нижневартовска Алексея Барышникова, который в субботу захватил отделение "Альфа-банка" на Земляном Валу в Москве.

В пресс-службе суда уточнили, что ходатайство следствия было удовлетворено, вследствие чего в отношении Алексея Барышникова, обвиняемого по ст. 206 УК РФ "Захват заложника", была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 23 июля.

Представитель ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова ранее заявила, что подозреваемому назначили психолого-психиатрическую экспертизу для проведения проверки психического здоровья.

ЕТ

В мире

Зеленский попросил гумпомощь в борьбе с COVID-19 у Израиля

Зеленский попросил гумпомощь в борьбе с COVID-19 у Израиля

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху попросил предоставить стране гуманитарную помощь для борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью