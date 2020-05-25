Суд арестовал мужчину, который захватил заложника в московском отделении

Днем в понедельник стало известно, что Хамовнический районный суд арестовал приезжего из Нижневартовска Алексея Барышникова, который в субботу захватил отделение "Альфа-банка" на Земляном Валу в Москве.

В пресс-службе суда уточнили, что ходатайство следствия было удовлетворено, вследствие чего в отношении Алексея Барышникова, обвиняемого по ст. 206 УК РФ "Захват заложника", была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 23 июля.

Представитель ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова ранее заявила, что подозреваемому назначили психолого-психиатрическую экспертизу для проведения проверки психического здоровья.