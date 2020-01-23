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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Криминал 13+

В Челябинской области двое девятиклассников готовили теракт в школе

, 22:57 [ «Аргументы Недели» ]

В Челябинской области двое девятиклассников готовили теракт в школе
фото: pixabay.com

Правоохранители предотвратили возможный взрыв в школе города Снежинска (закрытое административно-территориальное образование), который готовили двое ее учеников, передает "Интерфакс" со ссылкой на источники.

Переписку о возможном теракте увидела одна из учительниц школы №125: подростки общались с девочкой из восьмого класса и, вероятно, делились с ней своими планами. Педагог сообщила обо всем силовикам, и те начали проверку.

Есть данные, что ученики 9-го класса Даниил и Егор хотели устроить взрыв в столовой, а затем начать стрелять по убегающим детям. ФСБ, полиция и Следственный комитет не дают прессе комментариев, но информацию не опровергают.

Подростки успели найти материалы, которые доступны в свободной продаже, но могут стать основой взрывного устройства. Также у школьников были изъяты некие информационные буклеты, позволяющие организовать преступление.

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