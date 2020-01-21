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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Срок до четырех лет и штраф в 300 тысяч грозят сироте за расчистку школьного двора от поваленных деревьев

, 10:35 [ «Аргументы Недели» ]

Срок до четырех лет и штраф в 300 тысяч грозят сироте за расчистку школьного двора от поваленных деревьев

Сироту из Апшеронского района Краснодарского края будут судить за хищение госсобственности в крупном размере. Нет, он не украл из школы дорогостоящий компьютер и не вынес парты с доской из класса, он всего лишь убрал поваленные деревья со школьного двора.

Василий Попков решил, что два дерева, которые упали и перегородили тропинку, во-первых, создают угрозу детям, а во-вторых, все равно никому не нужны ведь школа отапливается углем. Он бензопилой распилил поваленные деревья, расчистил дорогу, а дрова унес к себе во двор. На следующий же день к нему явился участковый и попросив прихватить бензопилу, сфотографировал паренька «на месте преступления».

И против сироты возбудили уголовное дело о незаконной рубке и хищении госимущества в крупном размере. Администрация Апшеронского района оценила ущерб за два дерева в 66,5 тысячи рублей. Теперь Попкову грозит лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 300 тысяч рублей или двухлетней зарплаты, передает ИА "Общественная служба новостей".

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БИ

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