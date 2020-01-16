Путин планирует популяризацию Конституции среди школьников

Владимир Путин согласился продумать меры о популяризации Конституции РФ в учебных заведениях и СМИ. С таким предложением к главе государства обратился академик Александр Чубарьян.
На встрече с членами рабочей группы по внесению предложений к изменению Конституции Чубарьян предложил российскому лидеру продумать меры по усилению популяризации Конституции через систему образования и средств массовой информации. По мнению ученого, в стране недостаточно уважают наш основной закон.
Путин поддержал такую позицию. «Человек, как правило, рядовой гражданин, не чувствует своей прямой связи с Конституцией, с основным законом. Необходимость индексаций пенсий - вот это запомнят все. Вот это будет в голове у каждого. И я вас уверяю, так отношение к Конституции, как к закону прямого действия, тоже будет меняться", - сказал он.
По некоторым данным, законопроекты по поправкам будут внесены в Госдуму в феврале-марте 2020 года.