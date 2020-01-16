Все новости >>

Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Путин планирует популяризацию Конституции среди школьников

, 19:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Путин планирует популяризацию Конституции среди школьников
kremlin.ru

Владимир Путин согласился продумать меры о популяризации Конституции РФ в учебных заведениях и СМИ. С таким предложением к главе государства обратился академик Александр Чубарьян.

Всенародное голосование по поправкам в Конституцию может состояться до 1 мая

Всенародное голосование по поправкам в Конституцию может состояться до 1 мая

На встрече с членами рабочей группы по внесению предложений к изменению Конституции Чубарьян предложил российскому лидеру продумать меры по усилению популяризации Конституции через систему образования и средств массовой информации. По мнению ученого, в стране недостаточно уважают наш основной закон.

Путин поддержал такую позицию. «Человек, как правило, рядовой гражданин, не чувствует своей прямой связи с Конституцией, с основным законом. Необходимость индексаций пенсий - вот это запомнят все. Вот это будет в голове у каждого. И я вас уверяю, так отношение к Конституции, как к закону прямого действия, тоже будет меняться", - сказал он.

По некоторым данным, законопроекты по поправкам будут внесены в Госдуму в феврале-марте 2020 года.

ЕЧ

//картина дня

Общество

Михаил Мишустин: цифровизация, бизнес, госуправление

Михаил Мишустин: цифровизация, бизнес, госуправление

После обращения президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию, правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку. На его место встанет Михаил Мишустин, приверженец свободного бизнеса и цифровизации.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, планируется провести до 1 мая 2020 года. По некоторым данным, Совет верхней палаты российского парламента утвердит план реализации положений послания президента Федеральному собранию…

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, планируется провести до 1 мая 2020 года. По некоторым данным…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Число пострадавших после того, как самолет сбросил топливо на школы в Калифорнии, значительно увеличилось. Уже более 60 человек обратились за медицинской помощью из-за…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Итак, сейчас «Зенит» работает в Катаре. Здесь контрольные матчи состоятся 21 и 25 января - с катарским «Аль-Увайнахом» и австрийским «Ред Булл Зальцбургом» соответственно…