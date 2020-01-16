Путин планирует популяризацию Конституции среди школьников

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16 января 2020, 19:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

kremlin.ru

Владимир Путин согласился продумать меры о популяризации Конституции РФ в учебных заведениях и СМИ. С таким предложением к главе государства обратился академик Александр Чубарьян.

Всенародное голосование по поправкам в Конституцию может состояться до 1 мая

На встрече с членами рабочей группы по внесению предложений к изменению Конституции Чубарьян предложил российскому лидеру продумать меры по усилению популяризации Конституции через систему образования и средств массовой информации. По мнению ученого, в стране недостаточно уважают наш основной закон.

Путин поддержал такую позицию. «Человек, как правило, рядовой гражданин, не чувствует своей прямой связи с Конституцией, с основным законом. Необходимость индексаций пенсий - вот это запомнят все. Вот это будет в голове у каждого. И я вас уверяю, так отношение к Конституции, как к закону прямого действия, тоже будет меняться", - сказал он.

По некоторым данным, законопроекты по поправкам будут внесены в Госдуму в феврале-марте 2020 года.