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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Криминал 13+

В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двух детей

, 16:28 [ «Аргументы Недели» ]

В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двух детей
кукла в углу стены, фото: pixabay.com

Жительница Пермского края, подозреваемая в убийстве двоих детей, госпитализирована в тяжелом состоянии после попытки самоубийства. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ региона.

По данным следствия, многодетная мать сегодня утром, 23 января, дома убила двоих детей 2014 и 2019 годов рождения: "После этого женщина попыталась свести счеты с жизнью, в связи с чем сейчас находится в больнице", - сообщили в СК.

Еще двое детей женщины 2011 и 2017 годов рождения сейчас вместе с отцом, который незамедлительно приехал домой с работы, узнав о ЧП. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения.

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