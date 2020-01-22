Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Как происходит отмывание материнских капиталов

, 13:17 [ «Аргументы Недели» ]

Как происходит отмывание материнских капиталов

Беспрецедентное увеличение размера материнского капитала и расширение круга тех, кто имеет право на его получение может привести к тому, что вырастет число случаев незаконного обналичивания средств с сертификатов.

Несмотря на то что Пенсионный фонд и прочие госорганы не устают повторять о  незаконности каких-либо иных способов распоряжения этими деньгами, кроме определённых законом, это не останавливает ни мошенников, предлагающих «легко и быстро» обналичить сертификаты, ни желающих получить «живые» деньги. Первые предложения по обналичиванию появились сразу же после вступления закона о материнском капитале в силу, и с тех пор их число только растёт, игнорируя регулярные заявления властей о борьбе с данной проблемой. Судя по всему, спрос на подобные услуги весьма велик.

Этот спрос и сконцентрирован, как правило, в среде семей с невысокими доходами и нередко близких к социально неблагополучному слою. Здесь редко востребованы популярные легальные способы реализации материнского капитала вроде ипотеки или образовательных услуг, зато остро нужны наличные деньги и высока доверчивость, порой граничащая с наивностью. Она и позволяет мошенникам успешно «обрабатывать» таких граждан, убеждая их, что всё законно. Как ни парадоксально, появление материнского капитала на первенца и резкое повышение выплат за второго ребёнка вполне может привести к взрывному росту спроса на обналичивание средств.

Схемы обналичивания строятся на том, что хозяйка сертификата по доверенности передаёт неким лицам право распоряжения «материнскими» средствами. Те, в свою очередь, проворачивают фиктивные сделки по приобретению недвижимости, в результате которых получают средства от Пенсионного фонда. Часть этих средств предприимчивые дельцы отдают бывшим владельцам сертификатов, часть оставляют себе.

Подробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".

ПВ

//картина дня

Общество

Краснов предлагает пересмотреть механизм проверок предпринимателей

Краснов предлагает пересмотреть механизм проверок предпринимателей

Новый генеральный прокурор России Игорь Краснов считает, что нужно пересмотреть механизм проведения проверок предпринимателей. Об этом он заявил в Совете Федерации, который утром 22 января утвердил его в должности.

Киевские власти додумались, как продолжить гражданскую войну на востоке Украины, не привлекая внимания. Соответствующее предположение содержится в материале, опубликованном на страницах российских СМИ.

Киевские власти додумались, как продолжить гражданскую войну на востоке Украины, не привлекая внимания. Соответствующее…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

«Готовь сани летом», решили в МВД и озаботились нехваткой полицейских для разгона возможных митингов. В приказном порядке сотрудников второго оперативного полка ГУ МВД…

//новости ан

//новости ан

Назначенный министром спорта РФ Олег Матыцин восемь лет назад был осужден за передачу земель Российского госуниверситета физкультуры под Черкизовский рынок. А еще…

Филиппинские власти начали готовиться к продолжительному кризису, который может наступить в расположенном в Юго-Восточной Азии государстве из-за активизации вулкана Тааль…

//новости ан

Долгие годы в культурном бомонде было традицией ругать экс-министра культуры Мединского, но теперь в Сети уже поговаривают, что бывшего главу Минкульта мы еще вспомним…

//новости ан

//новости ан

Утром в среду, 22 января, анонимы сообщают о "минировании" различных зданий в Москве. Согласно последним данным, угроза взрывов есть в столичном метро, на Белорусском…

//новости ан

//новости ан

Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы близки к подписанию своих первых ежегодных сделок по покупке российской нефти, сообщили три источника в области…

//новости ан