Как происходит отмывание материнских капиталов

//Общество 13+

22 января 2020, 13:17 [ «Аргументы Недели» ]

Беспрецедентное увеличение размера материнского капитала и расширение круга тех, кто имеет право на его получение может привести к тому, что вырастет число случаев незаконного обналичивания средств с сертификатов.



Несмотря на то что Пенсионный фонд и прочие госорганы не устают повторять о незаконности каких-либо иных способов распоряжения этими деньгами, кроме определённых законом, это не останавливает ни мошенников, предлагающих «легко и быстро» обналичить сертификаты, ни желающих получить «живые» деньги. Первые предложения по обналичиванию появились сразу же после вступления закона о материнском капитале в силу, и с тех пор их число только растёт, игнорируя регулярные заявления властей о борьбе с данной проблемой. Судя по всему, спрос на подобные услуги весьма велик.



Этот спрос и сконцентрирован, как правило, в среде семей с невысокими доходами и нередко близких к социально неблагополучному слою. Здесь редко востребованы популярные легальные способы реализации материнского капитала вроде ипотеки или образовательных услуг, зато остро нужны наличные деньги и высока доверчивость, порой граничащая с наивностью. Она и позволяет мошенникам успешно «обрабатывать» таких граждан, убеждая их, что всё законно. Как ни парадоксально, появление материнского капитала на первенца и резкое повышение выплат за второго ребёнка вполне может привести к взрывному росту спроса на обналичивание средств.



Схемы обналичивания строятся на том, что хозяйка сертификата по доверенности передаёт неким лицам право распоряжения «материнскими» средствами. Те, в свою очередь, проворачивают фиктивные сделки по приобретению недвижимости, в результате которых получают средства от Пенсионного фонда. Часть этих средств предприимчивые дельцы отдают бывшим владельцам сертификатов, часть оставляют себе.



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