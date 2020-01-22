Путин высказал свое мнение о «группах смерти» в соцсетях

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22 января 2020, 17:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Липецкую область встретился с представителями общественности и ответил на ряд важных вопросов граждан.

В городе Усмань Липецкой области Владимир Путин обсудил с представителями общественности меры социальной поддержки граждан, озвученные им ранее в послании к Федеральному Собранию, а также ответил на вопросы представителей общественных организаций.

В частности, была затронута тема так называемых «групп смерти», которые вовлекают детей и подростков при ослабленном внимании родителей и доводят их до суицидов, пользуясь пробелами в системе обеспечения безопасности жизни ребенка и излишней детской самоуверенностью.

«По поводу этих групп смерти – что за уроды, откуда они берутся? Я, когда в первый раз с этим столкнулся, просто не мог себе представить, что такие люди у нас существуют. Но как только МВД дал соответствующее поручение, чтобы полиция занялась этими людьми, и как только к нему пришли, и он понял, что дорога ему за решетку – чуть в штаны не наложил, в буквальном смысле. Вот такая мразь этим занимается!», - эмоционально высказался президент.

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