"Моральные уроды", - Путин о критикующих поддержку семей с детьми

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18 января 2020, 19:46 [ «Аргументы Недели» ]

Президент России Владимир Путин, фото: globallookpress.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе общения с ветеранами ВОВ в Санкт-Петербурге назвал "моральными уродами" людей, выступающих против увеличения объемов поддержки семей с детьми. Путин высказался о бессрочном пребывании у власти





Российский лидер отметил, что в недавнем послании Федеральному Собранию была большая часть посвящена поддержке семей с детьми, и выразил недоумение по поводу того, что некоторые граждане считают необязательной увеличение объема поддержки, оказываемой государством семьям с детьми.

"Это удивительно просто. Но это есть. Надо показать, что это за люди. Какие-то моральные уроды", - заявил Владимир Путин. Напомним, 15 января глава государства назвал одной из главных в России проблему с рождаемостью и указал на необходимость "выбраться из демографической ловушки".