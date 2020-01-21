В Красноярске суд арестовал главу отделения ПФР

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21 января 2020, 18:40 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю Денис Майборода арестован сроком на один месяц. Об этом говорится в сообщении на сайте Красноярского краевого суда.

Майборода Денис Александрович обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью шестой статьи 290 УК России ("Получение взятки в особо крупном размере"). Под стражей он пробудет до 19 февраля 2020 года.

Как сообщает ТАСС, при этом, в офисе ПФ журналистам заявили, что руководитель официально находится на больничном. Позднее же стало известно, что Майбороду подозревают во взятке, его уже доставили в суд и арестовали.

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