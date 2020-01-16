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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Криминал 13+

В Коми глава МВД задержан по подозрению в получении взятки

, 17:46 [ «Аргументы Недели» ]

В Коми глава МВД задержан по подозрению в получении взятки
фото: соцсети

Следователи задержали главу МВД по Республике Коми Виктора Половникова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета РФ. 

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Как отмечается, в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК России ("Получение взятки"). В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Подробности не приводятся.

Отметим, Виктор Половников возглавляет МВД по Республике Коми с 2015 года. До этого он несколько лет занимал должность заместителя начальника ГУ МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

АС

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