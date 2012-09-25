В Петербурге вынесли «строгий» приговор мошенникам

Красногвардейский районный суд Петербурга вынес приговор мошенникам, которые по счетам созданных фиктивных коммерческих организаций, незаконно получили более 4 млрд рублей, сообщает пресс-служба северо-западного ГУ МВД.



Приговор был вынесен по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

По материалам следствия, трое петербуржцев с 2006 по 2010 год занимались незаконной банковской деятельностью. За этот период они произвели расчеты по счетам созданных фиктивных коммерческих организаций, перечислили на банковские счета различных юридических и физических лиц, а затем обналичили и провели транзитным путем денежные средства на сумму не менее 4 136 084 390,29 руб., при этом извлекли доход около 20 680 421,95 руб.



Приговором суда, вынесенным в сентябре 2012 г., все трое осуждены к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года и штрафом в 100 тыс. руб.