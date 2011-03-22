В Москве гражданин Израиля ударил ножом приезжего из Киргизии. Инцидент произошел минувшей ночью на улице Просторная. Около 1:30 из квартиры жилого дома был госпитализирован 26-летний мужчина.



Пострадавший - гражданин Киргизии был доставлен в больницу с ножевым ранением в грудь. По подозрению в совершении преступления был задержан гражданина Израиля. Он признался в том, что в ссоре причинил пострадавшему ранение кухонным ножом, передает Интерфакс. В настоящее время проводится расследование, возбуждено уголовное дело.