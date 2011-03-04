В Подмосковье задержана пенсионерка, совершившая особо тяжкое преступление

20 января в дежурную часть УВД по Каширскому району поступило сообщение о госпитализации в травматологическое отделение районной больницы 70-летнего местного жителя с множественными ранами головы и тела, от которых мужчина скончался спустя четыре часа. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ - убийство.

К настоящему времени задержана подозреваемая в убийстве – 60-летняя жительница Ступинского района Московской области, сожительствовавшая с потерпевшим: из-за обиды за ранее нанесенные оскорбления пенсионерка взяла топор и нож, которыми поочередно нанесла лежащему на диване сожителю в совокупности 204 удара.



В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде ареста.