Россияне устали от роста коммунальных платежей

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Уже на протяжении двух месяцев платёжные квитанции по услугам ЖКХ удивляют россиян своими цифрами. В марте произойдёт ещё одно повышение. Будет проведён перерасчёт по общедомовым нуждам. Если потребление осуществляется без приборов учёта, собственники жилья почувствуют разницу в платежах. В остальных случаях стоимость услуг по общедомовым нуждам останется без изменений.



Коммуналка подросла в цене из-за высокого износа сетей. Большая часть теплотрасс, водопроводов и других систем построены ещё в советский период. Правительство предложило обновлять инфраструктуру по 2% в год. Это позволило бы избежать возникновения аварийных ситуаций.



Дать объективную оценку износа коммунальных сетей крайне сложно. Многое зависит от региона. Два года назад капитальному ремонту подлежали 44% водопровода, 45% канализационных сетей и треть сетей теплоснабжения. С того момента заметных улучшений не произошло.



Проблемой остаётся использование старых технологий ремонта, прокладки новых сетей. Как следствие, деньги неэффективно вкладываются в обновление инфраструктуры.



Ремонт коммуникаций быстрее проводится в крупных городах. В остальных начинают ремонт в случае аварии или за несколько дней до неё.