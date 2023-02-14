Коммунальные браконьеры ежедневно крадут 100 млн м3 воды

В минувшем году в России зафиксировано почти две тысячи фактов самовольного подключения к централизованным коммунальным сетям. За нелегальные врезки к водопроводам и теплопроводам за тот же период оштрафованы нарушители более чем на 330 миллионов рублей.
Желание отдельных граждан экономить на оплате услуг ЖКХ ведёт к ухудшению пригодности воды и отопления домов, наносит ущерб безопасности коммунальных систем. Ежедневно в стране из-за незаконных врезок путём сварки или сверления утекает около ста миллионов кубометров воды. Такое воровство понижает напор, что ведёт к сокращению подачи её другим зданиям, которые находятся по соседству. Кроме того, возникает угроза внесения загрязняющих веществ в водопровод, порывов, гидравлических ударов, что в конечном счёте приводит к нарушению баланса водопотребления. К негативным последствиям незаконных врезок относятся попадание в канализацию и в сети водоснабжения сора.
В ситуации, когда жильё куплено, и новый хозяин не знал о нелегальном подключении, по закону штраф перейдёт к этому владельцу. Перед приобретением жилья следует убедиться, что подключение законно, чтобы не оказаться перед неприятным фактом и не расплачиваться за чужие нарушения.
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