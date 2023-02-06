Взносы на капремонт выросли выше предельного значения

В ряде российских регионов взносы на капитальный ремонт увеличились до 50% и выше. Их ростом недовольны жители многоквартирных домов.
Рекордсменом по росту тарифов на капитальный ремонт жилья стала республика Марий Эл. Там цены увеличились на 67%. Далее идут Алтайский край, Свердловская область. Отказались от повышения тарифов только 13 субъектов. Самый высокий тариф установлен в столице – 24 рубля за квадратный метр. В Северной Осетии - 6,5 рубля.
Увеличение взносов объясняется удорожанием строительных материалов. Самые высокие расценки на строительные работы и материалы фиксируются на Чукотке, однако капремонт квадратного метра там стоит всего 12 рублей. Логика между тарифами и ценами на стройматериалы прослеживается сложно.
Региональные власти не в состоянии проконтролировать индексацию работ. Ещё два года назад правительство обязало Федеральную антимонопольную службу взять ситуацию на контроль. Из-за отсутствия системности некоторые дома, требующие капитального ремонта, попадают в аварийный фонд.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Глава МИД Палестины аль-Малики заявил, что конфликт на Украине может разрастись и призвал прекратить поставку тяжелого вооружения
Рябков: США придется считаться с Россией и Китаем, строящими справедливый многосторонний миропорядок
- #ЗАУГЛОМ Александр Новиков о Прибалтике, Польше, Собчак, Галкине* и ЧВК «Вагнер»
- 30.01 19:04 Фу, какая гадость: в продуктах из ЕС можно съесть червя
- 27.01 11:07 Россияне шокированы ценами на коммунальные услуги
- 12.01 11:00 Мир наводнили «мафиозные» товары
- 23.12.22 18:38 Красная икра за год подорожала на 1 тысячу рублей за килограмм
- Telegram | (Подписаться) Что известно о землетрясении в Турции?