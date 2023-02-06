Взносы на капремонт выросли выше предельного значения

Аргументы Недели → Потребитель 13+

6 февраля 2023, 14:24

В ряде российских регионов взносы на капитальный ремонт увеличились до 50% и выше. Их ростом недовольны жители многоквартирных домов.



Рекордсменом по росту тарифов на капитальный ремонт жилья стала республика Марий Эл. Там цены увеличились на 67%. Далее идут Алтайский край, Свердловская область. Отказались от повышения тарифов только 13 субъектов. Самый высокий тариф установлен в столице – 24 рубля за квадратный метр. В Северной Осетии - 6,5 рубля.



Увеличение взносов объясняется удорожанием строительных материалов. Самые высокие расценки на строительные работы и материалы фиксируются на Чукотке, однако капремонт квадратного метра там стоит всего 12 рублей. Логика между тарифами и ценами на стройматериалы прослеживается сложно.



Региональные власти не в состоянии проконтролировать индексацию работ. Ещё два года назад правительство обязало Федеральную антимонопольную службу взять ситуацию на контроль. Из-за отсутствия системности некоторые дома, требующие капитального ремонта, попадают в аварийный фонд.