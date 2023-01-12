Мир наводнили «мафиозные» товары

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12 января 2023, 11:00

В последнее время на прилавках магазинов многих европейских стран и не только стали появляться продукты, название которых вызывает недвусмысленную ассоциацию с итальянской Cosa Nostra.



По данным влиятельной сельскохозяйственной ассоциации Coldiretti, за пределами Апеннинского полуострова обнаружено более 300 ресторанов, название которых так или иначе связано с преступными кланами. На упоминание некоторых из них в самой Италии наложено неформальное табу. Лидерами по количеству «мафиозных» заведений являются Испания, Украина и Бразилия.



Однако наряду с точками общепита, большое распространение получили продукты и напитки с мафиозной атрибутикой. Их оборот измеряется миллионами евро. Например, шотландцы выпускают виски «Коза Ностра» в бутылке в виде пулемёта. В Португалии предлагают вино TalhaMafia «Pistol». На его трёхлитровой упаковке присутствует рисунок в виде пятна крови.



И этот список можно продолжать ещё долго среди разных стран. Например, помимо спиртного в него вошли кофе, различные приправы и соусы, сладости. Была даже издана «Поваренная книга мафии» с рецептами, которые предпочитают криминальные личности.



В самой Италии такой бизнес восприняли крайне негативно, даже если речь идёт о шутках. Особо итальянцев огорчает моральная сторона, ведь от рук мафиози погибли тысячи людей. Другая сторона проблемы состоит в том, что значительная часть предлагаемых продуктов уже просрочена. А наличие итальянского флага создаёт негативную репутацию для страны.



В Coldiretti отмечают, что в Европе пока нет законов, запрещающих использовать атрибуты организационной преступности в коммерческих целях. А раз так, то нечистоплотный бизнес ещё будет процветать какое-то время.