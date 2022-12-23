Красная икра за год подорожала на 1 тысячу рублей за килограмм

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23 декабря 2022, 18:38

В 2022 году покупатели столкнулись со значительным подорожанием многих товаров, прежде всего продуктов питания и лекарств. А к Новому году стало особенно заметно подорожание яств, которые россияне хотели бы видеть на праздничном столе. Красная икра побила рекорд и впервые за 20 лет наблюдений стала стоить почти 6 тыс. рублей за килограмм, хотя всего год назад была на 1 тыс. рублей меньше.



Подорожали также маргарин, рис, чай, соль, печенье, некоторые недорогие фрукты. Покупатели обращают внимание на подорожание средств гигиены, бытовой химии, одежды и обуви. Многие говорят, что стали дороже и услуги ЖКХ, тарифы на которые поднимались в 2022 году дважды вместо одного раза, как это бывает каждый год.



В сравнении с 2021 годом, покупатели говорят, что не заметили сильного подорожания товаров к концу декабря. Эксперты связывают это с тем, что в этом году граждане уже видели цены гораздо выше, ещё в первом полугодии, и нынешний рост не выглядит таким катастрофическим.



В ответ на рост цен зафиксирована активность обращений российских граждан за короткими займами, с помощью которых те в основном выплачивали уже существующие кредиты, а также оплачивали медицинские услуги.