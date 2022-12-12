Сколько можно получить с коммунальщиков за бездействие

Каких компенсаций можно добиться от управляющей компании за бездействие, приведшее к получению травмы от падения на льду, упавшего с крыши снега? Всё зависит от тяжести травмы. За причинение вреда здоровью есть шанс получить через суд 20-100 тысяч руб. В сумму войдут затраты на мед. услуги, покупку лекарств.
Если травма стала причиной оформления листка нетрудоспособности, временной утраты заработка, можно получить компенсацию за утраченный заработок и моральный ущерб. Известны случаи, когда потерпевшему присудили 63.000 руб. за утрату заработка и 70.000 руб. за моральный ущерб. При этом суды обычно уменьшают исковую сумму. В указанном примере истец хотел получить 200 тысяч руб.
Первое, что нужно сделать после падения сосульки, схода снега с крыши, падения на льду – вызвать «Скорую помощь» и полицию (т. к. может иметь место состав преступления по ст. 238 УК РФ), сделать видео или фото с места события, взять контакты свидетелей. Если «Скорая» не забрала в больницу – самостоятельно оформить больничный и получить справку о повреждениях в травмпункте.
Компенсацию можно взыскать за лечение, назначенное врачом. Поэтому надо сохранять чеки на купленные препараты.
Если повреждение причинено автомобилю, действия аналогичны – вызов полиции, фото- и видеофиксация, данные свидетелей. Необходимо уведомить страховую компанию.
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