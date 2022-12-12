Майнеров начали штрафовать за коммерческое потребление бытовой электроэнергии

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12 декабря 2022, 10:01

В России участились случаи выявления незаконной деятельности майнеров в жилых домах. Как ни странно, но они сами себя выдают большими объёмами потребления электроэнергии. Резкое изменение профиля нагрузки фиксируется при том, что количество жильцов в подъездах не увеличивается.



Законодательство РФ до настоящего времени не отрегулировало деятельность майнеров. Первых добытчиков криптовалюты, переехавших из ангаров в квартиры, обнаружили в Иркутске. В суд направлено уже несколько уголовных дел, в которых говорится, что майнеры используют электроэнергию не для бытовых нужд. Иркутскэнергосбыт столкнулся с необычной проблемой ещё в прошлом году. Столица области стала центром майнинга в России.



Чтобы признать факт ведения в квартире предпринимательской деятельности, показания счётчика сверяются со средними объёмами потребления электричества. Ведомство в таком случае вправе изменить тариф и взыскать с потребителя сумму, как с производственной организации. В большинстве случаев суд стоит на стороне энергетических компаний.



К сожалению, все проблемы решаются в судах первых инстанций. Если бы проблема дошла до Верховного суда, были бы предприняты начальные усилия для изменения законодательства. Депутаты не против легализации майнинга. Но закон о добыче цифровой валюты требует серьёзной доработки.