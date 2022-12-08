Потребитель: не желаю, не прошу, не трачу

Аргументы Недели → Потребитель 13+

8 декабря 2022, 10:59

С 2014 года в России на фоне падения доходов население изменило потребительский спрос и экономический ландшафт. Лишь небольшая часть россиян может откладывать деньги в резерв из доходов. В регионах выдача кредитов сократилась на 40%. Банки ведут себя осторожно, оценивая возможности потенциальных заёмщиков.



Впрочем, и само население не желает влезать в долги в условиях экономической неопределённости. Следующий год не изменит потребительских настроений россиян. Из-за сокращения материальных возможностей граждане приобретают только необходимые товары, исключая крупные траты. Большая часть населения в стране не имеет накоплений. Треть - не делали этого ранее и не планировали.



За долгий период падения доходов россияне уже адаптировались к реалиям. Более 60% населения считают своё материальное положение стабильным. На плохой достаток жалуются только 20%. Но большинство надеется, что в обозримой перспективе их материальное положение изменится. Хотя предпосылок для этого никто не видит.



Даже к новому году россияне готовятся в режиме экономии. Большая часть населения намерена приобрести подарки для самых близких людей. Только 15% граждан готовы купить новую одежду для встречи праздника.