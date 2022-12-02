В России уменьшилось количество потребителей из-за роста числа эмигрировавших

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2 декабря 2022, 18:00

Росстат озвучил данные о падении в стране торговых оборотов. Так, в период с января по октябрь текущего года оборот розничной торговли сократился в годовом измерении на 5,9%. За весь 2022 г. ожидаемое снижение розничной торговли составит порядка 6,6%. В октябре показатель по отношению к октябрю прошлого года был равен 9,7%.



Продажа продовольственных товаров начала сокращаться в апреле, отстав от продаж прошлого года в июне-августе на 2%, а в осенние месяцы – на 3,5% в сентябре, на 4,3% в октябре. Что касается непродовольственных товаров, их продажа хоть и упала, падение, напротив, замедлилось: если в сентябре падение оборота розничных непродовольственных товаров составляло 15%, то в сентябре показатель был меньше – 14,3%.



По мнению аналитиков, одной из причин спада стало меньшее количество принимаемой пищи россиянами с целью экономии. Однако эксперты высказывают и предположение, что в стране уменьшилось количество потребителей из-за роста числа эмигрировавших из России в другие страны жителей. По их предположению, это косвенным образом может указывать на недооценённые масштабы эмигрировавших и мобилизованных граждан РФ.



