Россияне будут платить за коммунальные услуги на 9% больше

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2 декабря 2022, 12:19

С 1 декабря в России повысилась стоимость коммунальных услуг сразу на 9%. В среднем одна семья в год будет платить на 6 тысяч рублей большей. Повышение тарифов негативно скажется на положении граждан. Уровень бедности повысится, что приведёт к росту задолженностей.



Увеличение тарифов проводится за текущий год второй раз. Чиновники успокаивают население тем, что в следующем году повышения не будет. Изменение стоимости услуг произойдёт только летом 2024 года.



В Министерстве экономического развития РФ объяснили, что повышение стоимости услуг необходимо для обеспечения бесперебойной работы коммунальной сферы. На полученные деньги коммунальщики будут менять старые коммуникации, доставляющие потребителям газ, свет, электроэнергию. В ведомстве считают, что в среднем повышение тарифов потребует с одного человека на коммунальные услуги на 324 рубля больше.



В среднем одна семья в России тратит на коммунальные услуги порядка 5,5 тысячи рублей в месяц. Что составляет десятую часть всех доходов. Уже в начале следующего года размер задолженности россиян по платежам может достичь одного триллиона рублей. При этом позитивных условий и перспектив для погашения долгов у граждан нет. Снижение платёжной дисциплины может привести к серьёзным социальным проблемам.