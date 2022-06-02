Кондитерам приходится несладко

Производство кондитерских изделий в России за январь-апрель сократилось на 50 тыс. тонн. Соответственно, уменьшился ассортимент сладостей в торговых сетях, а цены на них выросли. Данная категория товаров – единственная в продовольственном секторе, выпуск которой снизился на 3,4%. Остальных продуктов за тот же период было произведено больше: гречневой крупы – на 36%, молока, сахара и сыров – на 5%, макаронных изделий и муки – на 16%.
Сокращение объёмов производства связано со снижением экспорта кондитерских изделий на 40 тыс. тонн. Иностранные компании (Nestle, Mars), производства которых находятся в России, приняли решение прекратить поставки из страны после начала спецоперации на Украине. Уровень потребления сладостей указанных брендов внутри страны сохранился, поскольку используются запасы сырья. Рост цен эксперты связывают с логистическими трудностями компаний, которым стало сложнее завозить оборудование и расходные материалы.
Представители торговых сетей сообщают, что к апрелю существенно сократился ассортимент продукции Nestle, Mondelez и Mars в магазинах. При этом неоднократно повышалась их стоимость в пределах 29-45%. Эксперты прогнозируют дальнейшее сокращение производства и проблемы с импортозамещением. В то же время в «Руспродсоюзе» уверены, что переломить тенденцию можно, поскольку отечественные производители готовы увеличить выпуск сладостей.
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