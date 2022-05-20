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Аргументы Недели Потребитель 13+

Число коммунальных неплательщиков увеличилось на 600 тыс.

, 17:26

Число коммунальных неплательщиков увеличилось на 600 тыс.

ФССП информирует, что число неплательщиков по ЖКУ в январе-марте 2022 года увеличилось на 600 тыс. человек по сравнению с прошлогодними показателями за первый квартал.

Основной причиной роста количества должников эксперты называют последствия пандемии. Доходы населения за время локдаунов упали, многие потеряли работу, а тарифы выросли. Кроме того, вынужденная изоляция поспособствовала повышенному расходу воды и электроэнергии в домохозяйствах.

Сейчас управляющие компании активно пытаются взыскать задолженности в судебном порядке. Они полагают, что деньги, хоть и в ограниченном количестве, у людей всё же имеются, просто сменилось направление расходов. В приоритете на данный момент продовольствие и медикаменты, а оплату счетов россияне откладывают. Коммунальщики часто стали подавать иски, не пытаясь договориться с должниками в досудебном порядке. Они полагают, что текущие события - инфляция, сокращение производств, падение доходов населения - существенно усугубят ситуацию с задолженностью, поэтому надо спешить.

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