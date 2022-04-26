В Самаре предлагают на ценниках дополнительно указывать наценку на товар

Инициатива исходит от главы общественной палаты региона Виктора Сойфера. Он убеждён, что такое новшество способно противостоять злоупотреблениям со стороны магазинов и перекупщиков. Кроме того общественник убеждён, что мониторингу подлежат и отпускные цены не только на продовольствие, но также на питьевую воду, стройматериалы.
Такая идея заинтересовала губернатора региона, который поручил проработать её более детально. Поддержало предложение и население – «за» высказалось 70% опрошенных в социальных сетях.
В свою очередь представители торговли говорят о необходимости внесения изменений в законодательство. Ведь закупочные цены относятся к сведениям, составляющим коммерческую тайну. Поэтому придётся корректировать соответствующий перечень. Наценка представляет собой не только прибыль продавца. Она должна покрывать его затраты на транспортировку, хранение, иные расходы. И вряд ли каждый покупатель будет намеренно вникать во все тонкости. Кроме того, в части разглашения закупочных цен ритейлы связаны условиями контрактов. Иначе могут возникнуть проблемы с поставщиками. Есть ещё одна проблема. Если в ценниках будут указаны закупочная стоимость, а также прежняя и акционная розничная цена, то это может легко запутать покупателя.
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