В России может возникнуть дефицит апельсинового сока

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19 апреля 2022, 17:26

Альтернативой ему может стать виноградный сок



Глава ассоциации «Союзнапитки» Максим Новиков рассказал журналистам о том, что в России могут возникнуть трудности с производством апельсинового сока. Основная проблема – концентрат для напитка.



Раньше его закупали в США и странах ЕС. Теперь же санкции, а также проблемы с логистикой существенно усложнили импорт. Кроме того, прежние поставщики подняли и цены, что сделало сотрудничество в прежнем формате экономически невыгодным. Поэтому изготовители ищут альтернативы не только в части апельсинового сока.



По словам Новикова, на апельсиновый сок приходится около 20% от общего ассортимента товарной группы. По популярности у покупателей он находится между виноградным и томатным соком. Однако при неблагоприятных раскладах доля напитка на основе апельсина может упасть до нуля. В этой связи от представителей ритейла стало известно, что некоторые оптовые поставщики уже стали исключать апельсиновый сок из пакета предложений.



В качестве альтернативы ведущие производители собираются сделать акцент на виноградном соке, который также пользуется популярностью у россиян. С этой целью налаживаются контакты с перерабатывающими компаниями из Узбекистана. Эксперты говорят, что рыночная доля виноградного сока составляет от 5 до 7%. Благодаря новой схеме сотрудничества процент может существенно возрасти.



