Цветы станут роскошью из-за санкций и отсутствия своих Мичуриных

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12 апреля 2022, 15:20

Пятый санкционный пакет Евросоюза запретил ввоз в РФ импортного посадочного материала. Отечественные цветоводы теперь не смогут приобретать саженцы роз, луковицы тюльпанов и других растений голландского и немецкого происхождения.



Тамара Решетникова, генеральный директор компании «Технологии роста», не связывает такое решение Запада с экономическими причинами. По её мнению, цветы попали в категорию товаров для роскоши. Эксперт также сообщила, что обновлять саженцы в тепличном хозяйстве необходимо каждые 5 лет, практически весь посевной материал является импортным, а для перехода на собственную продукцию потребуются годы селекционной работы. Некоторые производители уже занимаются размножением европейских растений, однако подобная деятельность является незаконной.



Участники цветочного рынка отмечают, что на долю российских тюльпанов приходится около половины от реализуемого количества (140-160 млн штук в год) и прогнозируют дефицит наряду с ростом цен. Однако существует возможность отмены запретов отдельными заграничными производителями и обхода санкций. Закупка посевного материала может осуществляться через третьи страны, что также скажется на росте его стоимости.