Россияне потребляют мало рыбы и много хлеба

Аргументы Недели → Потребитель 13+

11 апреля 2022, 16:07

Недостаточный уровень потребления российскими гражданами продукции мясо-молочной промышленности и овощей вызывает тревогу властей. Вопреки рекомендованным Минздравом нормам, большинство городского населения (97%) не добирает норм по молоку, по рыбе не вписываются в рекомендации 83%, по фруктам и овощам – более 89%. Наряду с этим от 70 до 75% потребителей склонны к излишнему употреблению хлебобулочных и кондитерских изделий. Исследования проводились холдингом «Ромир», а также Росстатом.



Причин возникновения сложившейся ситуации выделяется несколько. На первом месте – уровень цен на молоко, рыбу и мясо. Их рост спровоцирован недостаточностью отечественных систем хранения, распределения и реализации, по мнению Надежды Каныгиной, аналитика ИКСИ. В связи с невысоким уровнем дохода, людям приходится выбирать калорийность, а не пользу. В качестве дополнительного фактора могут рассматриваться вкусовые предпочтения и популярность некоторых систем питания (вегетарианство и прочие).



Исправить ситуацию предлагается инвестированием в агропромышленный комплекс, решением логистических проблем и наращиванием объёмов производства. Рассматривается также вопрос продовольственных субсидий для малообеспеченных категорий населения. Фиксация цен признаётся нецелесообразной, поскольку такая мера лишает стимула отечественных производителей. Правительство РФ принимает меры по таможенному регулированию, ограничивая экспорт зерновых культур, сахара и растительного масла в целях исключения внутреннего дефицита и роста цен.