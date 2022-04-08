Доллар падает, а цены растут

Аргументы Недели → Потребитель 13+

8 апреля 2022, 10:06

В годовом сопоставлении рост инфляции в России составил 17% против прогнозируемых Минэкономразвития 20%. В последние дни спал потребительский ажиотаж на жизненно необходимые продукты питания, видимо, население накупило гречки и сахара на все свои сбережения, тем не менее цены на продукты растут, а доллар в это время падает.



За неделю с 8 марта цены росли на 1%, а курс американской валюты упал сразу на 13%. Когда доллар рос ретейлеры нам говорили, а что вы хотите, доллар то растёт. Теперь процесс обратный, но цены всё равно растут. Экономисты объясняют это разрывом логистических цепочек, искусственными ограничениями, прекращением или уменьшением импорта. К тому же, бизнес воспользовался ситуацией, чтобы получить большие доходы и создать себе подушку безопасности.



Несмотря на сокращение потребления в последние две недели, цены на продовольствие растут сумасшедшими темпами. Так, капуста по сравнению с прошлым годом подорожала на 300%, сахар на 73%, лук на 60%, морковь на 52%. Нет, такой салат нам не нужен, сказали потребители и потуже затянули пояса.