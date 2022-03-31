Почему экспорт закрыли, а высокие цены остались

Аргументы Недели → Потребитель 13+

31 марта 2022, 13:23

Чиновники объясняют этот экономический казус жадностью посредников и продавцов. Поэтому намерены поставить дополнительные препоны для экспорта продовольствия из страны, чтобы наполнить внутренний рынок и добиться снижения цен.



Действительно, ажиотаж вокруг продуктов питания в последнее время снижается. Страна выращивает и производит все необходимые продукты питания, которых достаточно для обеспечения всего населения без помощи импорта. В закромах также достаточно запасов. Но цены в магазинах выросли на фоне массовой скупки населением продуктов длительного хранения. Подорожали также овощи, бананы, сахар, растительное масло. Понятно, что бананы нужно привезти в страну, что невозможно в условиях санкций, поэтому в Эквадоре их раздают на улицах бесплатно. Запас овощей подходит к концу, а новый урожай ещё не вырос даже в Узбекистане и Азербайджане. А сахар, соль и масло люди берут в качестве консервантов перед началом любой войны - это уже в крови и в генной памяти у нашего человека. Хорошо, что со спичками проблем не наблюдается.



Экономисты, с одной стороны, предлагают не паниковать, не сметать всё подряд с полок, чтобы потом не выбрасывать по истечении срока хранения, а, с другой стороны, одобряют потребительское поведение нашего мудрого населения, которое понимает, что по таким ценам завтра уже не купить, а зарплата вряд ли вырастет. Особенно это отразилось на товарах с большим импортным составляющим - лекарства, корма для животных, парфюмерия.



Правительство дополнительно пытается фиксировать цены на жизненно важные товары, однако, экономисты предупреждают, что это приведёт к дефициту. Что лучше - пустые полки или наличие сахара, но пусть по дорогой цене? Некоторые торговые сети уже уведомили ФАС, что отказываются от фиксации низких цен на сахар. Правда, цены на хлеб Минсельхоз держит намертво, потому что хлеб всему голова, его нехватка будет позором для страны и шоком для населения, очень плохие ассоциации возникнут. В мире уже испробовали разные методы борьбы с продовольственным дефицитом и подорожанием, и лучшим признана помощь социально уязвимым слоям населения.



Весь мир сейчас вступил в продовольственный кризис. Причём, нет проблем в овощах, фруктах, проблема в логистике и контейнерных перевозках. А для России ещё и в наложенных санкциях.